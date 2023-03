Jasper Philipsen verlost Alpecin-Deceuninck van de nul: “Lead-out van Van der Poel was echt sterk, dat maakt de zege eens zo mooi”

“Het is altijd mooi om te winnen. Maar winnen na ploegwerk als dit is extra mooi”, genoot Philipsen in zijn flashreactie. “Oscar Riesebeek trok de hele dag kop in het peloton. En de ploeg hield me de hele tijd in positie. En dan Mathieu van der Poel op het einde, tja. Ik moest er geen lange sprint van maken, want zijn lead-out was echt sterk. Dat maakt het zo mooi.”

Philipsen verloste het Belgische Alpecin-Deceuninck zo van de erg vervelende nul op de zegeteller. “De start van het seizoen ging niet zoals we het allemaal hadden gehoopt in de ploeg. Maar het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen. Ik wist dat we kalm moesten blijven. Dat we moesten blijven doen wat we de voorbije jaren hadden gedaan. De overwinningen zouden dan wel komen. Zeker na een teamprestatie als vandaag.”

In de waaiers die in de finale van de rit werden gevormd, had Philipsen zich nochtans even laten verrassen. “Ploegmaat Gianni Vermeersch had vanmorgen tijdens de teammeeting al gezegd dat er mogelijk waaiers zouden komen in de laatste tien, elf kilometer. Eerlijk gezegd zag ik het niet gebeuren, maar Jumbo-Visma was heel sterk. Ik zat best ver, maar dan was er Ganna wiens wiel ik kon grijpen. Hij slaagde erin de oversteek te maken naar de eerste groep. Maar uiteindelijk kwam het toch weer allemaal samen en kwam de verwachte sprint er.”

Van der Poel: “Ik doe dat graag, een lead-out”

Zonder Mathieu van der Poel ook geen zege voor Jasper Philipsen, die er dinsdag al wel dicht bij was als tweede achter Jakobsen. “Gisteren raakten we elkaar een beetje kwijt in de laatste kilometer. Maar Jasper gaf toen al vertrouwen door zo’n goeie sprint te rijden”, vertelt Van der Poel uithijgend na de finish.

Van der Poel juicht nog voor Philipsen over de meet komt. — © Getty Images

“Het was niet meteen aan ons om het gat dicht te rijden dat Jumbo-Visma had gecreëerd omdat Jasper mee was. Maar ik denk dat we het perfect doen”, vervolgt Van der Poel, die nu met Alpecin-Deceuninck van de nul af is. “Dat leeft vooral in de media, denk ik. Uiteraard wint er niemand liever dan de renners zelf. Hopelijk zijn we nu een beetje gelanceerd.”

“Ik doe dat graag, een lead-out. Ik weet van mezelf dat ik dat heel goed kan. Als we erop trainen tijdens stage krijg ik het vertrouwen van de sprinters. Al moet het wel meezitten, want er is altijd een hoop hectiek bij een sprint. Ik ben wel blij dat ik op deze manier mijn ding kan doen voor Jasper. Ik voelde me gisteren en in de tijdrit al heel sterk. Ik hoop natuurlijk nog een van de dagen zelf voor winst te kunnen rijden. Maar dit doet al even veel deugd”, aldus Van der Poel.