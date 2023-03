Minister Lahbib verwacht toegang tot Olivier Vandecasteele “in komende dagen”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) verwacht dat de Belgische ambassadeur in Iran “in de komende dagen” Olivier Vandecasteele mag bezoeken. Dat heeft ze woensdag gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.

Lahbib had eind februari een onderhoud met haar Iraanse ambtgenoot in de marge van de Mensenrechtenraad in Genève. Ze kaartte daar onder meer de situatie van Olivier Vandecasteele aan. De Belgische hulpverlener zit al ruim een jaar in een Iraanse cel en werd onalngs veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen.

België spreekt van een schijnproces en vermoedt dat Vandecasteele wordt vastgehouden als hefboom om de Iraanse schijndiplomaat Assadollah Assadi vrij te krijgen. Hij zit in ons land in de cel nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag.

De MR-minister kreeg kritiek voor het contact met haar Iraanse collega. Maar dat gesprek “betekent niet dat mijn waarden veranderen”, gaf ze woensdag aan in de Kamer. “Het is moeilijker om een partner waarmee je het niet eens bent onder ogen te zien en met hem in dialoog te gaan, dan het gewoon op sociale media aan de kaak stellen”, aldus Lahbib.

Na het bilaterale contact kon er trouwens contact worden opgenomen met Vandecasteele, zei de minister. Er konden hem ook persoonlijke spullen worden overgemaakt en Lahbib verwacht in de eerstkomende dagen een consulair bezoek. De Belgische diplomatie ter plaatse heeft daar tot nog toe nog maar een handvol keren toestemming voor gekregen.

Uitwisseling

Of Vandecasteele nu snel kan worden vrijgelaten omdat het Grondwettelijk Hof de Irandeal – die een uitwisseling tussen Vandecasteele en Assadi mogelijk moet maken – uiteindelijk niet heeft vernietigd, kon Lahbib niet zeggen. “Ik ben niet optimistisch of pessimistisch, ik ben realistisch. Ik werk met de huidige realiteit en probeer hem zo snel mogelijk vrij te krijgen.”

De MR-politica hoopt wel dat de beslissing van het Grondwettelijk Hof toelaat om “snel vooruitgang te kunnen boeken in de inwerkingtreding van het verdrag”. “We hebben de ambassadeur maandag gevraagd om ratificatie-instrumenten uit te wisselen. Eens dat gebeurd is zal het verdrag binnen de 30 dagen in werking treden.”