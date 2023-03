Nederlander (31) opgepakt in Spanje voor goudroof langs E34: “Nu nog die tweede man vatten”

De medewerker van de Europese Goudstandaard werd in november vorig jaar overvallen aan het tankstation in Gierle. Rechts: zaakvoerder Johnny Verkuringen van de goudhandel. — © RR

Een van de twee mannen die vorig jaar langs de E34 een goudkoerier overvielen is opgepakt en aangehouden. De twee Nederlandse dieven gingen aan de haal met 200.000 euro aan edelmetalen. Vijf dagen na de roof doken ze vreemd genoeg ook op vlakbij de goudhandel die ze beroofden. Een 31-jarige man is in Torremolinos in Spanje gevat. “Het is nog geen afgesloten hoofdstuk”, reageert zaakvoerder Johnny Verkuringen.

VIDEO. Dieven duiken vijf dagen na goudroof van 400.000 euro vlak bij bestolen goudhandel in Retie op: “Onvoorstelbaar”

Een medewerker van de Europese Goudstandaard, een goudhandel uit Retie, werd op 29 november vorig jaar overvallen. Hij vertrok die middag met een hoeveelheid goud en zilver, in de vorm van zowel munten als baren, vanuit het kantoor in Retie naar het Antwerpse. Wanneer hij in het benzinestation op de E34 in Gierle (Lille) ging tanken, werd de achterruit van zijn voertuig door dieven aan diggelen geslagen.

Twee mannen gingen aan de haal met de inhoud. In hun vlucht lieten ze stukken ter waarde van 170.000 euro vallen op de grond, om uiteindelijk in een rode Fiat Panda ervandoor te gaan. Verschillende mensen waren getuigen van het tumult.

Vijf dagen later dook het duo op in Retie, vlakbij de Europese Goudstandaard. De zoon van zaakvoerder Johnny Verkuringen herkende hen. “Mijn zoon liep zondagavond rond 20u naar de nachtwinkel in de Sint-Martinusstraat (in dezelfde straat als het beroofde bedrijf, red.) en merkte buiten een man op die zich heel bizar gedroeg”, zei Johnny Verkuringen begin december vorig jaar.

“Toen mijn zoon zelf in de winkel stond, kwam die man toch binnen, maar wendde direct zijn gezicht af. Mijn zoon bekeek hem eens goed en herkende er direct een van de twee gouddieven in. Toen de man zich betrapt wist, liep hij naar buiten. Toen mijn zoon hem volgde, was hij nergens meer bekennen. Samen met de uitbater van de nachtwinkel en de politie hebben we de camerabeelden bekeken. Het gaat 100% zeker om dezelfde mannen.”

Het Nederlandse dievenduo werd op bewakingsbeelden gespot vorig jaar. — © rr

Verzwarende omstandigheden

Uit camerabeelden bleek bovendien dat de daders de dag van de roof al een tijd in de omgeving rondhingen vooraleer ze de auto van de medewerker volgden.

Europese Goudstandaard loofde een beloning uit voor wie de gouden tip kan geven. Of dat tot de recente arrestatie heeft geleid, is niet duidelijk. Wel is zeker dat een van de twee mannen momenteel achter de tralies zit: de raadkamer in Turnhout heeft dinsdag een 31-jarige Nederlander aangehouden.

De man uit Eindhoven werd 20 februari gearresteerd in het Spaanse Torremolinos en nadien overgeleverd aan ons land. “De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de dertiger vrijdag aangehouden op verdenking van diefstal met verzwarende omstandigheden en vereniging van misdadigers. De tweede verdachte, een 36-jarige Nederlandse man uit Eindhoven, wordt nog opgespoord”, aldus het Antwerps parket.

Opgelucht

Ook Verkuringen werd op de hoogte gehouden van de uitlevering en aanhouding. Ook hij kan niet zeggen of een van de tips die bij hem zijn binnengekomen en die hij steeds aan de federale politie overmaakte, de Nederlander hebben doen vatten. Hij reageert wel opgelucht.

“Dat wel, maar nu moet die tweede man nog gevat worden. Nu is het voor mij nog geen afgesloten hoofdstuk. Ook van de buit weten we nog niets. Hopelijk duikt die nog op”, zegt hij. “Maar ik ben wel blij dat die ene man nu gepakt is. Ik vond persoonlijk dat ze allebei al heel lang op vrije voeten waren.”