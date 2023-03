Tadej Pogacar triomfeert in Parijs-Nice na verbeten strijd met Gaudu, Vingegaard breekt op slotklim

Tadej Pogacar heeft de eerste aankomst bergop in Parijs-Nice tot een goed einde gebracht. De Sloveen klopte David Gaudu in de aankomst bergop en deelt een fameuze tik uit aan Jonas Vingegaard in het algemene klassement.

In tegenstelling tot Tirreno-Adriatico konden de weersomstandigheden niet groter zijn in Parijs-Nice. De renners moesten van bij de start in Saint-Amand-Montrond al regen en een vervelende wind trotseren. De hamvraag was of die misschien voor waaiers zou zorgen verderop in een etappe die voor het eerst in deze editie bergop zal eindigen. Een duel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard leek zo in de sterren geschreven.

Maar zover waren we nog niet. Na een uur koers hadden we zeven leiders met onder meer Pascal Eenkhoorn, Hugo Houle, Lilian Calmejane en bergtrui Jonas Gregaard. Hun voorsprong schommelde rond de vijf minuten. Terwijl zij de kop bleven trekken, kwam het peloton in stukken te vallen. Vingegaard moest herstellen en deed dat ook. Een hergroepering volgde al snel. Met de slotklim in zicht werden de vluchters ook opgeraapt.

Demarrage Vingegaard, Pogi volgt

Nadat onder meer gele trui Magnus Cort Nielsen moest laten begaan, barstte de finale los op goed vier kilometer van de top in La Loge des Gardes. Jonas Vingegaard versnelde, Pogacar pikte aan. Het duo had een aanzienlijke voorsprong, maar Pogacar was nog niet zinnens om fel door te trekken. De rest kon zo weer aansluiten. Thuisrijder David Gaudu ging er meteen vandoor, kon hij de ritwinst pakken?

Dat was echter zonder Tadej Pogacar gerekend, want de Sloveen ging op de pedalen staan en reed weg van Vingegaard, die probeerde de oversteek te maken maar de Tourwinnaar brak. In de laatste meters moest werd het nog een verbeten strijd tussen Gaudu en Pogacar, maar de tweevoudig Tourwinnaar was finaal wel sterker. Hij bezorgt Team UAE de ritwinst, de gele trui én een puike voorsprong op grote concurrent Jonas Vingegaard. De Deen staat op meer dan 40 (!) seconden. Van een tik gesproken.

Donderdag gaat de 81e Parijs Nice voort met een 212,4 kilometer lange overgangsrit tussen Saint-Symphorien-sur-Coise en Saint-Paul-Trois-Châteaux. De kans op een massasprint is groot, maar de hellingen in de aanvangsfase bieden ook aanvallers kansen.