Sander Gillis stopt na tien jaar als wrapper bij Ketnet: “Sinds vorige week krijg ik zó veel vragen over ‘The masked singer’”

Na meer dan tien jaar heeft Sander Gillis (30) aangekondigd dat hij stopt als wrapper bij Ketnet. De tijd was rijp, de agenda te vol met radio maken bij MNM. Makkelijk afscheid nemen wordt het niet. Het is zijn droomjob, die hij aanvankelijk niet leek te krijgen. “Niels Destadsbader belde me op dat hij mijn naam nog eens zou laten vallen, een week later zat ik al voor de bazen.”