Dramatische beelden tonen hoe roltrap plots in verkeerde richting begint te draaien: twintig gewonden naar ziekenhuis gebracht

In een winkelcentrum in de Filipijnen zijn meer dan twintig mensen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht nadat een roltrap plots in de verkeerde richting begon te draaien. Op het moment van het incident stonden er te veel winkelgangers op de roltrap, waardoor de trap het gewicht niet meer kon dragen. Beelden tonen hoe de slachtoffers naar beneden worden geduwd en op elkaar terechtkomen.