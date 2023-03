Bijna 170 mensen geëvacueerd uit tentenkamp langs kanaal

Het leeuwendeel van die mensen, 141 asielzoekers, werd dinsdag meegenomen en medisch gescreend. Een kleinere groep van 27 mensen zal ook hervestigd worden, maar was dinsdag niet aanwezig op de brug. Een advocatencollectief kon voor hen echter aantonen dat ook zij regelmatig op de brug verbleven, en zij krijgen begin volgende week een plaats in het Fedasil-netwerk.

“De gemeentediensten zijn de gezondheidssituatie op de brug en langs het kanaal de voorbije weken blijven opvolgen, en hebben er zo voor kunnen zorgen dat de situatie niet ontspoorde”, aldus Moureaux. “Drie mensen bij wie tbc vermoed wordt, zijn doorgestuurd naar het ziekenhuis. Bij negen anderen werd schurft vastgesteld, maar woensdagochtend stelden zij het al veel beter. In totaal werden 56 pathologieën vastgesteld, waarvan twaalf ernstige. Er waren geen gevallen van difterie.”

De burgemeester zei dinsdag al dat de ontruiming nodig was omdat de toestand in het tentenkamp “onhoudbaar” was geworden. “De veiligheid was niet meer gegarandeerd door de bezetting van de hele rijweg”, zei ze. Ze gaf aan dat de lokale politie erop zal toezien dat er niet opnieuw mensen aan het kanaal zullen slapen.