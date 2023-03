Nieuwe flitspaal en trajectcontrole op Bovelingenstraat

Op de Bovelingenstraat in Rukkelingen-Loon is sinds vorige maand een nieuw type flitspaal actief die in beide rijrichtingen kan flitsen. — © frmi

Op het einde van de Bovelingenstraat in deelgemeente Rukkelingen-Loon is sinds vorige maand een nieuw type flitspaal geïnstalleerd en geactiveerd die in beide rijrichtingen kan flitsen. “Dit moet de bestuurders sensibiliseren om hier trager te rijden”, zegt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont).

De nieuwe flitspaal in Rukkelingen staat ter hoogte van huisnummer 398. Bestuurders die uit de richting van Waremme komen, mogen op Waals grondgebied 90 km per uur rijden. “Maar eenmaal op Vlaams grondgebied moet die snelheid teruggebracht worden tot 70 km per uur”, vertelt Pirard. “Op Facebook was hierover commotie, maar de situatie is duidelijk: de flitspaal flitst vanaf 70 km per uur. Wat verder begint trouwens de bebouwde kom.” De gemeente was vragende partij voor een flitspaal. “Hier moest dringend iets gedaan worden aan de snelheid, je moet er maar eens wonen. Wij willen de mensen sensibiliseren dat je daar echt niet meer dan 70 km per uur mag rijden. De investeringen voor deze flitspaal worden gedragen door het Agentschap Wegen en Verkeer, wij staan in voor de onderhoudskosten.”

Trajectcontrole

Op de Bovelingenstraat in Mechelen-Bovelingen komt er dan weer trajectcontrole. “Die begint wat verder dan de Spar, vanaf de eerste zijstraat tot aan de volgende zijstraat”, legt burgemeester Pirard uit. “Alle zaken zijn in orde, het is nog wachten op de plaatsing. We gaan deze trajectcontrole op onze informatiekanalen aankondigen. Het gaat ons ook niet over beboeten, enkel over sensibiliseren. De opbrengsten van zowel de flitspaal als trajectcontrole zijn trouwens niet voor de gemeente en ook niet voor de politiezone. Deze boetes worden federaal verwerkt en geïnd. Wij willen enkel bijdragen aan de verkeersveiligheid van alle inwoners.” (frmi)