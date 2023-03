Pakjeskoerier botst tegen tuinmuur en raakt gewond in Grote Heide

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Grote Heide heeft een pakjeskoerier dinsdag rond 21.45 uur de controle over het stuur van zijn lichte vrachtwagen verloren. Hij miste de bocht en botste tegen een tuinmuur. De bestuurder (36) uit Maasmechelen werd afgevoerd naar het ziekenhuis. siol