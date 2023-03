Jasper Philipsen bedankt beresterke Van der Poel en snelt naar eerste zege van het seizoen in Tirreno-Adriatico

Jasper Philipsen heeft de derde etappe in Tirreno-Adriatico naar zijn hand gezet. Dankzij een waanzinnige lead-out van Mathieu van der Poel wist niemand Jasper Philipsen nog iets in de weg te leggen in de sprint. Phil Bauhaus werd tweede, Biniam Girmay derde.

Vanuit Follonica aan de Tyrreense zee werd er koers gezet naar het binnenland in Foligno. Naar alle waarschijnlijkheid zou er daar ondanks een glooiende eerste 110 kilometer net zoals in 2019 opnieuw voor de zege gesprint worden in een technische finale.

Zoals gebruikelijk kregen we al snel een kopgroep met broers Davide en Mattia Bais, bergleider Stefano Gandin en Alessandro Iacchi. De vier Italiaanse leiders piekten bij een voorsprong van zes minuten, door toedoen van Soudal-Quick Step nam het peloton wel weer wat tijd terug op hen met de Passo del Lume Spento (12,4 km aan 3,9%) in het vooruitzicht. De Bais’ waren tuk op de groene bergtrui en ontvouwden ook hun plannetje voor de top. De twee sloegen een gat, waar het andere duo niet meer van terugkwam. Ook het peloton liet opnieuw begaan. Daardoor kwamen de ‘breakaway brothers’ ook als eerste boven bij La Foce, de tweede gecategoriseerde helling van deze derde etappe. Davide Bais mocht de punten sprokkelen. Hij rijdt donderdag dus in de bergtrui.

Gele aanval

Tot zover hun ‘moments de gloire’ want beide heren werden met nog 70 kilometer voor de boeg gegrepen. Iedere ploeg bereidde zich op zijn eigen manier voor op de verwachte massasprint. Zoals gezegd, een erg technische finale waar het geen kwaad kan om goed bochten te kunnen nemen. Maar die voorbereiding werd verstoord door een razendsnelle aanval van Jumbo-Visma op 12 kilometer van de streep. Wout van Aert zette zich op kop en drukte door, leider Filippo Ganna reed het gat dicht op beresterke wijze dicht en nam enkele mannetjes mee.

Uiteindelijk kwam het achtervolgende peloton nog wel opnieuw aansluiten. In de massasprint werd Jasper Philipsen uitstekend gebracht door Mathieu van der Poel en die maakte het vervolgens af voor Bauhaus en Girmay. Voor Alpecin-Deceuninck is het de eerste seizoenszege. Wout van Aert, Edward Theuns en Jordi Meeus eindigden eveneens in de top tien op plek 6, 7 en 10. Filippo Ganna blijft leider in het algemene klassement.

Donderdag wacht de renners in Tirreno-Adriatico een heuvelachtige rit van 218 km tussen Greccio en Tortoreto. De finishlijn is getrokken op een helling van 3,1 kilometer aan zeven procent.