Dilsenaar speelt luide muziek in tuin om everzwijnen af te schrikken: klachten over nachtlawaai

Een bewoner van de Boslaan in Lanklaar heeft dinsdagavond voor nachtlawaai gezorgd doordat hij muziek liet spelen in zijn tuin. De man gaf inderdaad toe dat hij muziek in zijn tuin heeft opstaan om de everzwijnen weg te houden. Zijn hele achtertuin is al om zeep door de everzwijnen. De politieploeg vertelde hem dat er verschillende buren hadden gebeld door de storende muziek. De man zou de muziek een heel stuk stiller zetten.

maw