Madonna deelt zoenfoto met haar 29-jarige vriend

Madonna publiceerde een foto waarop ze beiden aan het kussen zijn. “Killers who are partying”, schrijft ze erbij. De tekst verwijst naar één van haar nummers. De twee zijn allebei volledig in het zwart gekleed en dragen een zwart masker. Madonna leek al even naarstig op zoek naar een man in haar leven. Nog niet lang geleden werd ze gekoppeld aan het nog jongere model Andrew Darnell. Dat bleek slechts een scharrel te zijn.

Josh Popper is een bokser uit New York. Hij kruipt zelf in de ring, maar opende twee jaar geleden ook zijn eigen boksschool. Hij zou les geven aan een van de zes kinderen van Madonna. Naast zijn bokscarrière speelde hij ook professioneel American footbal voor teams als The Cardinals en The Colts. In de Verenigde Staten was hij bovendien te zien in de realityreeks Summer house.

Al enkele jaren laat Madonna zich opmerken aan de zijde van jonge mannen. Lang duren die relaties doorgaans niet.