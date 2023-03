GEMEENTERAAD. Herinrichting Tongerlo is gepland voor begin 2024

Bree

Investeringstoelagen: Vissersclub De Leemkuilvissers krijgt een toelage van 20.000 euro om een damwand te plaatsen in de vijver langs de Elsputtersstraat. Schepen van Sport Michel Theunisssen (onsBree): “De vijver zelf is eigendom van de stad. De oever aan de kant van de openbare weg is erg broos geworden. Op termijn dreigt deze zelfs door te breken. Vandaar dat we een deel van de kosten voor het plaatsen van stalen platen voor onze rekening nemen. Voetbalclub KGS Bree-Beek krijgt dan weer een toelage van 40.000 euro om hun traditionele verlichting te vervangen door zuinige ledverlichting.”

Verbouwing oud stadhuis: Het voormalige stadhuis aan het Stadsplein wordt verbouwd. “Na de verhuizing van de Federale Overheidsdienst Financiën is hier ruimte vrijgekomen”, zegt schepen van Openbare Werken Rudi Cober (N-VA). “De administratieve diensten van het Sociaal Huis - nu nog langs de Peerderbaan - en de stadsdiensten uit het Ontmoetingscentrum in de Kloosterstraat - onder meer jeugd en communicatie - zullen hier hun intrek nemen. We voorzien zo’n 125.000 euro voor de interne aanpassingen.” Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (onsBree): “Deze verhuizing zal eind dit jaar of begin volgend jaar een feit zijn.”

Herinrichting Tongerlo: Raadslid Lambert Neyens (Verjonging) informeerde naar een stand van zaken over de herinrichting van Tongerlo. “Er werd aangekondigd dat de werken eind dit jaar beginnen: klopt dat nog? En wanneer krijgen de inwoners de definitieve plannen te zien?” Schepen van Openbare Werken Cober: “De werken schuiven een beetje op en beginnen in het voorjaar van 2024, hopelijk al in februari. Zodra de definitieve plannen klaar zijn - we hopen zo snel mogelijk - gaan we ze in het stadhuis in Bree tentoonstellen zodat iedereen ze kan raadplegen.”