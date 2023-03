Hein Vanhaezebrouck wil met AA Gent ook voorbij het Turkse Basaksehir: “Europees voetbal is geen vergiftigd geschenk”

De Gentse blessuregolf houdt aan. Voor de heenwedstrijd in de 1/8ste finales van de Conference League kan Hein Vanhaezebrouck wellicht geen beroep doen op drie centrale verdedigers. Toch blijft de Gentse coach hoopvol en dicht hij zijn team nog aardig wat kwalificatiekansen toe: “Voor een fiftyfifty-kans in de return, zullen we een goede match moeten spelen thuis.”

“Ik weet waar Jordan zit maar hij stond niet op het veld”, grapte Hein Vanhaezebrouck die defensief opnieuw zal moeten puzzelen. Behalve Torunarigha waren immers ook Godeau en Okumu afwezig tijdens de laatste training voor de heenwedstrijd tegen het Turkse Basaksehir. “Het wordt moeilijk voor morgen, but you never know. Hun inzetbaarheid voor komend weekend is nog moeilijker om in te schatten.”

Zo blijft het afwachten welke verdedigers Vanhaezebrouck achter de hand houdt voor de komende cruciale duels in de Conference én de Jupiler Pro League: “Het zijn vooral aanslepende lasten. Alessio Castro-Montes kan dat getuigen: de ene keer gaat het wat beter, de andere keer wat minder. Plots hebben ze weer last. Je kunt daar moeilijk uitspraken over doen maar wie je niet zag op training, zal er morgen allicht niet bij zijn.”

De kwalificatiekansen van de Buffalo’s zijn volgens Nacer Chadli, die door Basaksehir wordt uitgeleend aan Westerlo, eerder gering. Zeker als de Turkse club op topniveau speelt, zou Gent volgens de gewezen Rode Duivel geen schijn van kans maken. Dat ziet Vanhaezebrouck evenwel anders: “Er is altijd een kans, we hebben al moeilijkere ploegen geklopt in het verleden. Makkelijk is dit natuurlijk zeker niet. Voor een fiftyfifty-kans in de return, zullen we een goede match moeten spelen thuis, anders slinken je kansen. Dat zij wellicht iets meer kans hebben dan wij, klopt. Ze hebben ook een grotere kern.”

© BELGA

“Wij missen nog altijd een aantal spelers, ook enkele belangrijke. Hierdoor mis je ook de kans om wat meer te kunnen schuiven met je spelers, dat blijft moeilijk. We moeten nog twee weken overleven en hopelijk kunnen we na de interlandperiode wat volk recupereren. Dan sta je er meteen wat sterker voor”, aldus de Gentse coach die zijn Turkse opponenten ook aan het werk zag tegen Antwerp dat door Basaksehir werd uitgeschakeld in de knock-outfase van de Conference League.

“Op verplaatsing verliezen ze wel eens”

“Het is dezelfde ploeg als tegen Antwerp”, aldus Vanhaezebrouck. “Natuurlijk zijn er enkele nieuwkomers en vertrokken er enkele speler maar dezelfde patronen als toen blijven zichtbaar. Ze kunnen heel goed voetballen, technisch zijn ze heel sterk. Zoals Benfica, alleen gaat het bij de Portugezen nog wat sneller. Basaksehir kan ook wel dat heel snelle passing game brengen, want ze hebben ook jongens die vlot onder druk kunnen voetballen en altijd de oplossing vinden. Dat moeten we proberen te vermijden zodat ze niet zomaar hun eigen spel kunnen ontwikkelen.”

Door de zware aardbeving die Turkije trof, lag de nationale voetbalcompetitie enkele weken stil. Ook dat heeft een invloed op de vormcurve bij Basaksehir dat vorig weekend met 1-0 verloor bij Alanyaspor: “Je zag dat ze een maand stil lagen maar ze hebben sowieso wel de opties om te wisselen. De invallers brengen dezelfde kwaliteit. Op verplaatsing verliezen ze wel af en toe. Dat moet ons het geloof geven dat er iets mogelijk is, misschien wel een overwinning. Dan ligt het open voor die terugmatch. Het is er trouwens niet de heksenketel als bij andere Turkse club. Misschien worden ze hier wel meer gesteund dan in de return.”

Ondanks het drukke wedstrijdschema en de aanhoudende blessuregolf, wil Vanhaezebrouck de handdoek donderdagavond allerminst in de ring gooien: “Het is geen vergiftigd geschenk, die bestaan niet. We hameren altijd op het behalen van Europees voetbal: clubbesturen eisen dat, externe waarnemers verwachten dat. Anders ben je mislukt. Eenmaal je Europees speelt, krijg je vervolgens de vraag of het een vergiftigd geschenk is. Neen, dus.”

“Anders staan we met België op de 105de plek voor de coëfficiënt. Gelukkig nemen er nog enkele clubs dit serieus. Ik verwacht niet dat Union met hun B-ploeg spelen, het is wel nog afwachten wat Anderlecht doet. Ik zal dat zeker niet doen want ik heb maar veertien jongens. Bovendien spelen wij jaar na jaar Europees. Ook vaak met overwinteren. Het heeft ons soms wat punten gekost waardoor we nu in de nieuwe formule geen top vier halen. Toch slaagden we er telkens in om Europees voetbal te halen.”

“Hopelijk zijn we tegen eventueel kwartfinale beter gewapend”

AA Gent heeft trouwens een traditie hoog te houden qua aantal afgewerkte duels: “Vorig jaar hadden we de meeste matchen van iedereen gespeeld. Toch strandden we slechts op één punt en wonnen we de beker. Misschien is daar toen te weinig aandacht aan besteed. Het jaar ervoor waren er hier vier coaches maar werd er wel een Europees ticket veroverd. Nu hebben we misschien iets te veel punten laten liggen maar hebben we wel Qarabag uitgeschakeld.”

“Als het schip hier strandt, dan is het zo en dan leggen we de focus op de competitie. Nu nog twee doelen, vorig jaar zelfs nog drie. En toen hebben we ook in twee van de drie vol door gegaan. En hadden we geen vermijdbare goals geslikt tegen PAOK waren we ook nog met veel plezier doorgegaan in Europa. Nu is het wel wat zwaarder omdat we minder kunnen switchen. Hopelijk kunnen we na de interlandbreak enkele jongens recupereren. Hopelijk komt er dan nog een kwartfinale aan en zijn we dan beter gewapend.”

© BELGA

Toch blijft Vanhaezebrouck duidelijk op zijn hoede voor de Turkse tegenstanders van zijn team: “Basaksehir is mogelijk de beste ploeg die we dit seizoen al troffen maar onderschat Qarabag ook niet. Als je ziet wat ze hebben neergezet in de voorrondes van de Champions League door drie kampioenen uit te schakelen. Eigenlijk verdienden ze ook om op de tweede plaats te eindigen in de Europa League. Ze domineerden toen Freiburg maar de Duitsers scoorden bij één tegenstoot. Als je hen kunt uitschakelen, mag je trots zijn.”

“Als wij naar ons beste niveau groeien – wat er nu wel nog niet is – is er veel mogelijk. Dat is de challenge voor iedereen die fit is. Het is niet omdat er jongens niet fit zijn, dat ze niet kunnen groeien”, aldus Vanhaezebrouck die ook nog een oproep in petto had voor de Gentse fans. “We hebben altijd de steun van het publiek nodig. Hopelijk zijn er morgen ook genoeg fans van ons hier. Ik vernam dat er ook heel wat Turkse supporters zullen zijn. Tegen Qarabag waren er ongeveer 12.000 supporters. Die hebben ons toen gepusht en over de streep getrokken. Ze kregen die spannende verlengingen en strafschoppen. Dat zullen ze zich blijven herinneren. Als ze er weer zijn en we kunnen opnieuw een goed resultaat neerzetten, blijft dat hen wellicht ook bij.”