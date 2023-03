In de voetsporen treden van Elise Mertens? Schrijf je dan snel in voor het HBVL-Jeugdsterrencircuit

Met de lente in zicht gaat ook de 31ste editie van het HBVL-Jeugdsterrencircuit weer van start met de toernooien van Tenniscentrum Alken (1 tot 10 april) en Romershovense TC Jus In (3 tot 16 april). Droom je van een carrière zoals Elise Mertens? Schrijf je dan snel in en wie weet treed jij wel in haar voetsporen!

Er staan dit jaar maar liefst 36 tennistoernooien op de affiche. Afsluiten doen we opnieuw met de masters in Tenniscentrum Alken op 9 en 10 september. Ook onze HBVL-Jeugdpadelcup krijgt een vervolg. Voor de tweede editie kan je kiezen tussen 18 eendagstoernooien. De winnaar van de padelmasters in Tenniscentrum Alken mag zich Limburgs kampioen noemen.

Net als in de voorbije jaren ontvang je bij elke inschrijving een filmticket “1+1” van Kinepolis en op basis van het aantal gespeelde toernooien krijg je een extra prijs van onze trouwe hoofdsponsor “Textielgroothandel Benjo”. Voor elk toernooi voorzien wij bekers en ballen.

Elise Mertens nam ook ooit deel aan het HBvL-Jeugdsterrencircuit. Vorig jaar feliciteerde ze ons met de dertigste editie. — © rr

Inschrijven via HBvL-app

Nieuw dit jaar is dat je via de website en weldra via de app van het Belang van Limburg rechtstreeks kan inschrijven voor het jeugdsterrencircuit. Gedaan met zoeken naar het juiste jeugdtoernooi op de website van Tennis Vlaanderen. Ga naar de kalender van het jeugdsterrencircuit op de site of op de app. Als je klikt op de naam van de club kan je meteen inschrijven. De inschrijvingen voor Tenniscentrum Alken en Romershovense TC Jus In zijn al geopend. Het eerste padeltoernooi wordt gespeeld op woensdag 6 april in Tenniscentrum Alken.

Groepsfoto en sociale media

Ook dit seizoen publiceren we van elk toernooi een groepsfoto van alle finalisten. Eentje om bij te houden. Zorg dat je op de foto staat. Alle informatie kan je terugvinden op de website van het Belang van Limburg en op de facebookpagina. Alle nieuwtjes en foto’s zijn welkom. Laat maar komen!