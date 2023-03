Uitbaters betalen in totaal 22 (!) keer meer voor plekje op strand, tot zelfs 139.000 euro per jaar

Middelkerke

Uitbaters van beachbars in Middelkerke moeten vanaf volgend jaar pakken meer betalen in vergelijking met de vorige concessieperiode. 21 deelnemers namen deel aan een nieuwe biedingsronde voor de volgende negen jaar. Uiteindelijk werden alle loten gegund voor een totaalprijs van 772.000 euro. “Met onze omzet is dit niet meer te betalen”, klinkt het bij een van de huidige uitbaters.