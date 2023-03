Opnieuw business as usual in het Vlaams Parlement: een glimlach van Crevits en de opvallende sjaal van Homans

Het Vlaams Parlement houdt woensdagnamiddag opnieuw een reguliere plenaire zitting, alsof er niets is gebeurd. Jan Jambon (N-VA) beantwoordde routineus de eerste actuele vraag. Hilde Crevits (CD&V) kwam te laat voor de tweede vraag, maar had bij haar aankomst toch nog een glimlach over voor de minister-president.

Een dag na het urenlange actualiteitsdebat lijkt stikstof woensdag niet meer aan de orde van de dag. De actuele vragen gaan als vanouds over de wachtlijsten voor personen met een handicap en over de kinderopvang. Zelfs de protesterende ouders zijn naar goede gewoonte weer aanwezig op de publiekstribune. Voorzitter Liesbeth Homans lijkt een statement te willen maken met haar kledingkeuze. Ze opende woensdag de zitting gehuld in een sjaal met als opschrift ‘Good Vibes’.

Volgens een CD&V’er is het ook op de fractie opnieuw over naar de orde van de dag. De overige dossiers halen nu weer - tijdelijk - de bovenhand. Bij de N-VA-fractie lopen de CD&V’ers echter best een paar dagen niet langs. “Het gaat om een partij in crisis die zich vastklampt aan de macht, en iedereen mee naar beneden sleurt”, zegt een N-VA-parlementslid.