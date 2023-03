IN BEELD. Hindoes zetten overal ter wereld start van de lente in met kleurrijk Holifeest

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er in maart op verschillende plaatsen in de wereld het Holifeest gevierd. Dat is een hindoeïstisch feest om het begin van de lente te vieren, de overgang van oud naar nieuw en de overwinning van het goede op het kwade. Het festival gaat gepaard met zang en dans, aperitiefhapjes, het sprenkelen met water en het strooien van gekleurd poeder in elkaars gezicht als teken van geluk. Het feest levert elk jaar prachtige en kleurrijke taferelen op.