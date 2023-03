NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg: “Val van Bachmoet komende dagen valt niet uit te sluiten”

De verovering van de Oekraïense stad Bachmoet door Russische troepen is de komende dagen niet uit te sluiten. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg verklaard in Stockholm.

“We kunnen niet uitsluiten dat Bachmoet in de loop van de komende dagen zou kunnen vallen. Dat zou niet noodzakelijk een keerpunt in de oorlog weergeven, maar het benadrukt dat we Rusland niet zouden mogen onderschatten”, dixit Stoltenberg tijdens een persconferentie in de Zweedse hoofdstad. Hij ontmoet er de Europese ministers van Defensie. Ze bespreken er de munitiebevoorrading van Oekraïne.

Volgens Stoltenberg stuurt Rusland meer troepen en middelen naar het front nabij Bachmoet. Wat Rusland er verliest in kwantiteit, probeert het land er te compenseren in kwantiteit, aldus de Noor. Hij sprak van zware verliezen voor de Russen.

Hoewel de strategische waarde van Bachmoet door verschillende experts wordt betwist, heeft de stad een grote symbolische betekenis gekregen door de zware verliezen die beide partijen er hebben geleden. De slag om Bachmoet is de langste en dodelijkste strijd sinds het begin van de Russische invasie in februari vorig jaar. “Het is momenteel een uitputtingsoorlog, een logistieke slag. Het draait om het leveren van uitrusting, munitie en brandstof aan het front en de soldaten”, aldus Stoltenberg.

De NAVO zegt dat ze de voorbije maanden al bijna voor bijna 150 miljard euro steun aan Oekraïne gegeven heeft, waaronder 65 miljard euro militaire steun. Volgens Stoltenberg is het noodzakelijk om de munitieproductie op te drijven, omdat het “verbruiksritme niet houdbaar is ten aanzien van het productieritme”. De prioriteit bij de bevoorrading vanuit Europa voor het Oekraïense leger moet volgens Stoltenberg bij munitie voor artillerie en voor luchtverdedigingssystemen liggen.