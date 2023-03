GETEST. De professionele manicure voor thuis: “Ik ben nu al benieuwd naar mijn tweede poging”

Vandaag hebben allemaal een ding gemeen: we hebben het druk, druk, druk. Sterker nog, we hebben zelfs amper nog de tijd om ons te laten verwennen in het schoonheidssalon, voor een manicure bijvoorbeeld. Geen probleem, want tegenwoordig kunnen we ook thuis aan de slag met ‘Doonails’, kunstnagels die je zonder lamp vliegensvlug kan aanbrengen en die maar liefst drie weken lang niet chippen. Maar klopt dat ook?