CVO De Verdieping houdt lentefeest

Meer dan 200 bezoekers vonden op zaterdag 4 maart dan ook hun weg naar de Ganzenstraat in Heusden-Zolder.Wie zich buiten waagde voor een hapje van de barbecue, kon zich verwarmen rond een gloednieuwe Ofyr. De leerkrachten van Tuinbouw en Tuinontwerp, Koken en Bakken, Fotografie en Bloemschikken mochten heel wat nieuwe gezichten verwelkomen en verblijden met algemene uitleg over de cursussen en opleidingen en heel wat concrete tips voor je ecologische tuin, barbecueparty, fototoestel, kruidenbereidingen, droogbloemencreaties, ...Bart Verelst gaf een lezing over sponstuinen die in vochtige periodes water opnemen om het bij droogte langzaam ter beschikking te stellen van de planten. Het resultaat is een weelderige, groene tuin.Tijdens de uitreiking van de tombola hielden alle bezoekers de adem in toen de hoofdprijs ter waarde van 3500 euro werd afgeroepen: een tuinontwerp aangeboden door Atelier T(h)reee. De gelukkige winnares kon een gilletje en uitgelaten lach niet onderdrukken.