Met een officiële feestdag, een bloemetje of protest: zo wordt Internationale Vrouwendag elders beleefd

Hoewel we zelf van mening zijn dat het élke dag vrouwendag zou moeten zijn, is dat helaas nog niet het geval. Nog steeds bestaan er duizend en een ongelijkheden en onrechtvaardigheden die Internationale Vrouwendag noodzakelijk maken. In België zien we het vooral als een gelegenheid om op straat te komen en ons ongenoegen te uiten, of om vrouwelijk talent in de kijker te zetten. Maar in andere landen gaat de dag gepaard met andere tradities.

Italië

Eén van de enige bloemen die je momenteel in de tuin kan vinden, is mimosa. Het is dan ook niet toevallig dat die sinds WOII hét symbool is van Internationale Vrouwendag in Italië. Makkelijk verkrijgbaar, een toonbeeld van optimisme en een bloem met een boodschap: we krijgen spontaan zin om zelf een bos in huis te halen.

Polen

In tegenstelling tot de Italianen grijpen heel wat Poolse vrouwen op deze dag de gelegenheid aan om te protesteren. De laatste jaren is dat protest vooral gericht tegen de bijna algemene abortusban in het land, waardoor vrouwen anno 2023 nog altijd geen baas over eigen lichaam zijn. Zelfs actrice Jessica Chastain nam enkele jaren geleden deel aan een Poolse protestmars op Internationale Vrouwendag.

Armenië

In Armenië kadert Internationale Vrouwendag in een veel bredere context en vormt de officiële feestdag het begin van de zogenaamde Vrouwenmaand. 8 maart staat er ook wel bekend als de Dag van de Bescherming van je Rechten. Die naam zegt genoeg en het hele land maakt er een punt van om op die dag extra feestelijk uit de hoek te komen. Toch klinkt er uit sommige hoeken kritiek, want volgens velen zou het allesbehalve goed gesteld zijn met de vrouwenrechten in het land.

Verenigd Koninkrijk

Hoe kan je vrouwen en vrouwenrechten beter vieren dan met een festival dat helemaal in het teken van feminisme en alles wat erbij komt kijken, draait? Tijdens het drie dagen durende Women of the World festival, dat steevast samenvalt met Internationale Vrouwendag, wisselen toespraken, panelgesprekken en voorstellingen elkaar af. Het centrale thema is, uiteraard, de vrouw.

Duitsland

In de Duitse hoofdstad Berlijn is Internationale Vrouwendag pas sinds 2019 een erkende feestdag waarop mannen én vrouwen vrijaf krijgen. Aan die erkenning gingen jaren van protest vooraf, maar dat heeft duidelijk geloond. Nationaal gezien is 47% van de Duitsers van mening dat Internationale Vrouwendag hen een vrije dag zou moeten opleveren, dus wie weet wordt de maatregel in de toekomst wel uitgebreid.