Lien (rechts) aan de kust in Ringkøbing. — © RR

Heusden-Zolder/Ringkøbing

Geen theorie en zelfs geen huiswerk. Wel: dansen, textielhandwerk en praten over het klimaat of je gevoelens. Lien Bussé (18) uit Heusden-Zolder beleeft een bijzonder schooljaar aan Vestjyllands Højskole in het Deense Ringkøbing. “Een verloren jaar? Nee, ik leer hier zo veel bij.”