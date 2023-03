Ongeschoren benen bij vervroegde terugkeer Primoz Roglic: “Ik wacht nog even”

Hij zou eigenlijk pas terug koersen in de Ronde van Catalonië, maar Primoz Roglic maakt in Tirreno-Adriatico, enkele weken vroeger dan gepland, zijn rentree in het peloton. Weliswaar met behaarde benen. De Sloveen lacht het weg. “Ik wacht nog even.”

Het vorige wielerjaar was niet het beste voor Primoz Roglic. Na z’n val in de Ronde van Spanje ging het bergafwaarts met z’n schouder, waardoor hij die in de winter liet opereren. De revalidatie daarvan duurde aanvankelijk langer dan verwacht en daarom zou de Sloveen enkel de Ronde van Catalonië rijden ter voorbereiding van de Giro, toch zijn grote doel dit jaar. Maar last minute schreef Jumbo-Visma hem toch in voor Tirreno-Adriatico. Ongepland zou je denken, want zijn scheermes heeft Roglic duidelijk niet gebruikt voor zijn komst naar Italië. “Ik wacht nog even”, grapt de Sloveen op de vraag wanneer zijn dons eraf gaat.

Het zal de Sloveen worst wezen dat er nog wat haar op z’n benen staat, Roglic is vooral blij om terug te kunnen koersen. “Ik zit voor op mijn revalidatie na m’n schouderoperatie, ik was goed genoeg om hier aan de start te komen”, aldus Roglic die wel eens de eindwinnaar van deze Tirreno-Adreatico kan worden.