Officieel: Burgos en Caja Rural krijgen wildcards van Vuelta-organisatie, vier Belgische teams aan de start

De achttien WorldTour-teams, met Soudal-Quick Step, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty, staan rechtstreeks op de deelnemerslijst. Dat geldt ook voor Lotto Dstny en het Franse TotalEnergies als eerste ProTeams op de gefilterde UCI Team Ranking van 2022.

De Vuelta start op 26 augustus in Barcelona en eindigt traditiegetrouw in Madrid, op 17 september. Vorig jaar was de eindzege voor Remco Evenepoel. De wereldkampioen zal dit jaar niet deelnemen.