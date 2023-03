Ysaline Bonaventure treft Russische Gracheva in eerste ronde van Indian Wells

Ysaline Bonaventure (WTA 84) neemt het donderdag in de eerste ronde van het WTA 1.000-toernooi van Indian Wells (hardcourt/8,8 miljoen dollar) op tegen de Russische Varvara Gracheva (WTA 66). De 28-jarige Luikse plaatste zich dinsdag via de kwalificaties voor de hoofdtabel.

Bonaventure en de 22-jarige Gracheva speelden twee keer eerder tegen elkaar. Telkens won onze landgenote. Ze klopte de Russin vorig jaar in zowel het WTA 125-toernooi in het Amerikaanse Concord als het WTA 250-toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca.

De winnares van het duel donderdag ontmoet in de tweede ronde de Kroatische Petra Martic (WTA 30).

Naast Bonaventure staan ook Elise Mertens (WTA 37), Maryna Zanevska (WTA 78) en Alison Van Uytvanck (WTA 85) op de hoofdtabel van Indian Wells. Mertens ontmoet in de eerste ronde de Chinese Wang Xinyu (WTA 67), Zanevska ontmoet de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 47) en Van Uytvanck speelt tegen de Amerikaanse Claire Liu (WTA 56). Enkel Mertens komt woensdag al in actie.