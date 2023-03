LIVE. Bocholt en Belisia strijden in Limburgse derby om plekje in eindronde

Zowel Bocholt als Belisia gingen vorig weekend onderuit tegen een tegenstander uit de onderste regionen van het klassement. Zondag telt voor beide ploegen in de Limburgse derby maar één ding: een driepunter. Kan Bocholt revanche nemen voor de 2-0-nederlaag in de heenronde of recht Belisia de rug om leider Hades alsnog de titel af te snoepen? U kan het hier zondag (aftrap 15 uur) op de voet volgen, want Het Belang van Limburg zendt, in samenwerking met Sportbeat, de wedstrijd live uit!