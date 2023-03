Scheur in Franse kerncentrale nieuwe kopzorg voor EDF: stroomprijs stijgt

De Franse elektriciteitsreus EDF staat opnieuw onder druk, nu in een kernreactor een grote scheur is ontdekt. Dat zorgt voor bijkomende onduidelijkheid over de productiecapaciteit van EDF. De prijs voor de levering van elektriciteit stijgt alvast.

De scheur werd ontdekt in een kernreactor in het departement Seine-Maritime, in het noorden van het land. De reactor lag al stil voor onderhoud. De Franse nucleaire waakhond ASN heeft EDF alvast opgedragen tot een herziening van de reactorcontroles.

Het is nog onduidelijk wat de impact van de nieuwe scheur en de controles is op de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park, dat bestaat uit 56 reactoren en mee de ruggengraat vormt van het Europese elektriciteitsnet.

EDF moest vorig jaar verscheidene reactoren stilleggen voor controle en herstelwerken nadat corrosieproblemen waren opgedoken. De reactorproblemen leidden tot een miljardenverlies bij het Franse bedrijf en droegen bij tot de historisch hoge prijzen voor elektriciteit in heel Europa.

Prijs elektriciteit

De contractprijs om volgend jaar elektriciteit in Frankrijk te leveren, steeg alvast bijna 8 procent. Dat is de grootste stijging sinds februari, gevoed door ongerustheid over de gevolgen van de scheur en de extra controles.

Ook de Europese gasprijs stijgt woensdag. Een koudeprik en een nieuwe staking in Frankrijk maken dat de gasprijs op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt TTF licht omhoog gaat, richting 44 euro per megawattuur. Door de staking zijn Franse lng-terminals geblokkeerd.