Meer dan een op de zes treinen vertraagd of afgeschaft in februari

De stiptheid van de treinen lag in februari opnieuw lager dan een jaar eerder. Als de afgeschafte treinen meegerekend worden, bedroeg de stiptheid 82,4 procent. Dat betekent dat meer dan een op de zes treinen met minstens zes minuten vertraging reed of afgeschaft werd.

De stiptheidscijfers werden woensdag gepubliceerd op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel. Daaruit blijkt dat in februari 86,2 procent van de binnenlandse reizigerstreinen op tijd of met een vertraging van maximaal zes minuten aankwam in Brussel of het eindstation. Een jaar eerder was dat nog 91,1 procent.

Maar dat percentage houdt geen rekening met de afgeschafte treinen. Tijdens de maand februari werden 4.711 treinen volledig of gedeeltelijk afgeschaft. Dat komt overeen met een op de twintig treinen (5,2 procent). De stiptheid inclusief de afgeschafte treinen bedroeg in februari 82,4 procent, tegen 87,5 procent een jaar eerder.

Het incident met de meeste impact was een storing van de seinrichting in Zaventem op 4 februari. Die leidde tot ruim 7.100 minuten vertraging en 78 afgeschafte treinen.

De stiptheid van de treinen (afgeschafte treinen niet meegerekend) nam vorig jaar een duik naar 89,2 procent en kwam zo voor het eerst sinds 2018 onder de 90 procent uit. In de nieuwe beheerscontracten van Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS is de stiptheid een van de criteria waarvan een deeltje van hun financiering afhangt. Zo zou de stiptheid tegen 2027 minstens 90,6 procent moeten bedragen en tegen 2032 wordt er gestreefd naar 91 procent.