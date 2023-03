Ook krasloten kunnen leiden tot problematisch spelgedrag, blijkt uit studie van gokbedrijven

Auer, doctor in de psychologie en master in statistiek, analyseerde de structurele kenmerken van de meest voorkomende kansspelen op de Belgische markt, zowel online als offline. Hij gebruikte daarbij de Asterig-methodologie, die een methode aanbiedt om het risicopotentieel van een spel te beoordelen.

De structurele kenmerken van een kansspel worden concreet beoordeeld op tien onafhankelijke dimensies, waarvan geweten is dat ze invloed hebben op gokverslavingsrisico’s. Niet elke dimensie is echter even belangrijk bij het opmaken van een risicoprofiel. De criteria ‘frequentie’ en ‘continuïteit’ kregen bijvoorbeeld de zwaarste weging mee in de eindbeoordeling.

Uit de analyse blijkt dat de traditionele loterijspelen als minst risicovol kunnen beschouwd worden en dat slots in (online) casino’s en speelautomatenhallen het meest risicovol zijn. Verder valt nog op dat krasloten en egames (Woohoo) van de Nationale Loterij een vrij hoge risicoscore behalen. Ze zouden nog risicovoller zijn dan sportweddenschappen en tafelspelen in casino’s, stelt BAGO.

De reden daarvoor kan onder meer zijn dat krasloten binnen enkele seconden gespeeld kunnen worden en dat spelers verschillende bedragen kunnen inzetten.

Auer wijst er wel op dat een problematisch spelgedrag het gevolg is van verschillende factoren. Naast de structurele kenmerken van een kansspel, spelen ook maatschappelijke variabelen, de persoonlijke kenmerken van een persoon en situationele variabelen mee.

BAGO-voorzitter Tom De Clercq wijst erop dat ook wetgeving een belangrijke factor is om het risicovol spelgedrag tegen te gaan. De vereniging wil daarom dat er ook strengere regels komen voor het spelaanbod van de Nationale Loterij.