Negen maanden rijverbod voor Radja Nainggolan

Nainggolan werd in oktober vorig jaar gecontroleerd aan de Slachthuislaan in Antwerpen omdat hij aan het gsm’en was achter het stuur van zijn wagen. Tijdens de controle bleek dat de toenmalige Antwerpspeler helemaal niet mocht rijden.

De politierechtbank had hem eerder een rijverbod opgelegd en had hem verplicht zijn testen opnieuw af te leggen. De termijn van het rijverbod was wel afgelopen, maar de testen had Radja nog niet afgelegd. “In zijn psyche was het verval tot sturen afgelopen”, pleitte zijn advocaat Omar Souidi dinsdag in de politierechtbank.

De rechter oordeelde dat Nainggolan, die ondertussen in Italië woont en voetbalt, zich door zijn eerdere veroordeling in staat van verzwaring bevond. De profvoetballer kreeg voor het rijden zonder de herstelexamens te hebben afgelegd een rijverbod van negen maanden en een boete van 4.000 euro. Voor het gebruik van zijn gsm achter het stuur werd hij veroordeeld tot acht dagen rijverbod en een boete van 240 euro.

De rijverboden gelden alleen in België, in Italië mag Nainggolan wel rijden.

sare