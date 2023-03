Stijn en Hanne Desmet gaan in Koreaanse heksenketel op jacht naar WK-medailles: “We kunnen op elke afstand toeslaan”

Wat het Nederlandse Thialf is voor het langebaanschaatsen is de Zuid-Koreaanse Mokdong Ice Rink voor het shorttrack: het Wembley van de sport. Net zoals Bart Swings afgelopen weekend zullen Hanne (26) en Stijn (24) Desmet de komende dagen op het WK in een heksenketel belanden. “Dit is het shorttrackhart van de wereld”, weet Stijn Desmet. “Binnen de dertig seconden waren alle WK-tickets uitverkocht. De Zuid-Koreaanse shorttrackers worden in hun land gezien als supersterren. Vijf jaar geleden was ik hier voor het eerst. De fans hingen over de hekken om hun helden te kunnen aanraken.”

In dat broeierige sfeertje gaan de Belgische broer en zus van vrijdag tot zondag op jacht naar nieuwe WK-medailles. Stijn pakte vorig jaar brons op de 500 en 1.500 meter, Hanne veroverde in 2021 zilver op de 1.000 meter. De verwachting is dat het duo in Seoul hun palmares verder zal aandikken. Zeker na een uiterst succesvol EK waarop ze samen vijf medailles raapten. “Ik wil sowieso op het podium staan en ik ben er van overtuigd dat ik goed genoeg ben om te winnen”, zegt Hanne Desmet stellig. Om vervolgens een klein beetje voorbehoud in te bouwen. “Het blijft natuurlijk shorttrack. Het kan snel verkeerd gaan en voorbij zijn. Ik ga in ieder geval niet op veilig spelen. Het zou stom zijn om te blijven zitten in derde positie en niet te proberen om voor de titel te gaan. Loopt het mis, dan is dat niet het einde van de wereld.” Haar grootste successen - olympisch brons, WK-zilver en Europees goud - behaalde Hanne op de 1.000 meter, maar eigenlijk is de 1.500 meter haar beste nummer. “Door mijn sterke fysieke capaciteiten heb ik op de 1.500 meter nog de energie en de tijd om iets recht te zetten, op de 1.000 meter is elk foutje fataal.”

Hanne Desmet — © International Skating Union via Getty Images

Op de wereldranglijst over alle afstanden staat Hanne Desmet derde. Dat brengt druk met zich mee, beseft ze zelf. “Als ik geen medaille pak, zal ik gefaald hebben. Dat zorgt voor stress, maar verandert niks aan de manier waarop ik schaats.” Aan de vooravond van het WK voerde broer Stijn de druk voor zijn zus nog een beetje op. “Ik verwacht veel van Hanne.” Voor zichzelf schat de Europees kampioen op de 1.000 meter de kansen iets lager in. “Het deelnemersveld bij de mannen is breder. Hanne kan op een mindere dag op het podium staan, ik niet. Maar ik wil ook finales rijden en medailles halen. Dat het mij op het EK is gelukt gaf een boost aan mijn vertrouwen. Een geruststelling, ik kan het. Het zou fantastisch zijn om op het WK opnieuw te scoren. Ik geloof dat ik op elke afstand kan toeslaan, maar ik zou het liefst scoren met de mixed relay.”

Stijn Desmet — © Ronald Hoogendoorn

Onder impuls van Stijn en Hanne Desmet zette de Belgische gemengde aflossingsploeg dit seizoen reuzenstappen. Op minder dan een jaar tijd groeide het team uit van een veredeld nevenproject naar een ploeg die vice-Europees kampioen werd en derde staat op de wereldranglijst. “We hebben elk land al eens geklopt, hopelijk doen we dat nu ook op de belangrijkste wedstrijd van het jaar”, zegt Stijn Desmet. “Als ik één keer op het podium zou staan, hoop ik dat het met de mixed relay is. Dan kan iedereen met een medaille naar huis.”

WK-shorttrack in Seoul

Vrijdag 10 maart

Voorrondes

Zaterdag 11 maart

Halve finales en finales 1500 meter

Kwartfinales, halve en finales 500 meter

Halve finales Relay mannen en vrouwen

Zondag 12 maart

Kwartfinales, halve finales en finales 1000 meter

Halve finales en finale Mixed Relay

Finale Relay vrouwen

Finale Relay mannen