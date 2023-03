Beurswaakhond FSMA waarschuwt: “Geef je geld niet aan AB Investment”

De beurswaakhond FSMA raadt consumenten af om in te gaan op aanbiedingen van AB Investment, dat beleggingsdiensten aanbiedt in België. Het gaat om oplichting.

Er worden hoge winsten vooropgesteld, maar het bedrijf heeft geen vergunning in België en maakt bovendien misbruik van de naam van de Luxemburgse onderneming AB Investment S.A., zegt de FSMA.

Het bedrijf stelt aan consumenten voor om te beleggen in binaire opties, futures of opties. Het gebruikt verschillende websites: ab-investment-acces.net, ab-investment.net en https://cbcgroup-lu.com/login. Consumenten worden in veel gevallen gecontacteerd door een persoon die zich voorstelt als Paul Willems (paul.willems@ab-investment.net of paul.willems@cbcgroup-lu.net).

“Alles leek zo echt”

Dinsdag getuigde een slachtoffer van de fraudeurs bij Radio 2. De zeventiger vertelde dat hij een interessant voorstel kreeg om aan flash trading te doen. “Alles leek zo echt, ik kreeg mooie grafieken en cijfers over wat er met mijn geld gebeurde. Ik begon eerst met kleine bedragen, maakte niet de grote winsten en leed ook verlies. Alles leek ongelofelijk realistisch.”

Toen de man grotere bedragen begon te investeren sloeg de sfeer om, kreeg hij zijn geld niet meer terug en was Paul Willems onbereikbaar.