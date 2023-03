Exact twee maanden geleden was het prijs in het Antwerpse dorp Olmen. Een groep van 165 winnaars mocht een pot van maar liefst 143 miljoen euro in ontvangst nemen. Deze keer lag de prijs nog iets hoger: 144.966.361 euro. En opnieuw is het ons land dat de winnaar levert. Heeft ons klein landje veel geluk of is het makkelijker te verklaren?