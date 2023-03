Scottie Pippen en Michael Jordan in vrediger tijden. — © AFP

En er zat al zoveel ruis op de relatie tussen Scottie Pippen (57) en Michael Jordan (60), het superduo dat in de jaren negentig de Chicago Bulls onklopbaar maakte. Marcus Jordan, de 32-jarige zoon van, is een affaire begonnen met Larsa Pippen - de 48-jarige ex van, jawel, Scottie Pippen. De tabloids kunnen hun lol niet op.