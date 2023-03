Auto rijdt kapel 18 binnen in Bocholt: stabiliteit wordt onderzocht

De schade is goed zichtbaar in de kapel zelf. De stabiliteit wordt nu onderzocht. — © Roger Dreesen

In de Kapelstraat in Bocholt is een auto dinsdag rond middernacht tegen kapel 18 beland. De schade loopt in de tienduizenden euro’s. De kapel is voorlopig gesloten. De bestuurder vertrok, maar heeft zich woensdagmorgen spontaan gemeld bij Friedo Steensels van het kerkfabriek

Daarop zijn Friedo Steensels en schepen Erik Vanierlo (Samen) samen naar de druk bezochte kapel gegaan om de schade te bekijken. Jaarlijks worden bij ‘Onze-Lieve-Vrouw in alle nood’ zo’n 6.000 noveenkaarsen aangestoken.

Het ongeval gebeurde net voor de haakse bocht in de Kapelstraat, een gevaarlijk punt. “Het vierde ongeval in vijf jaar”, weet Friedo Steensels van de kerkfabriek. De remsporen van vorige nacht zijn duidelijk zichtbaar. “De oorzaak is onduidelijk. De wagen is rechtdoor gereden. De buren hebben even na middernacht een harde slag gehoord. Ze onderhouden de kapel maar zijn niet gaan kijken”, zegt Friedo.

Herstel

De schade blijkt ernstig. “De deur is uit de hengsels gereden. De rechterkant van het portaal maar ook links van de ingang is de muur gebarsten en ingedeukt. We laten eerst een stabiliteitsonderzoek uitvoeren en starten dan met de herstelling”, verduidelijkt schepen Erik Vanmierlo. De gemeente is eigenaar van de kapel en staat in voor het onderhoud.

De kapel van Veldhoven of Kapel 18, verwijzend naar sluis 18, is een ontwerp van architect Jan Dreesen uit Bree, en werd gebouwd in 1950. “In het voorjaar voeren we vergroening en omgevingswerken uit en verleggen we de parking. Zo wordt het rechtdoor rijden niet meer zo gemakkelijk”, verwacht Vanmierlo. Er komen ook camera ‘s in en rond de kapel. “Om diefstallen en ongewenst bezoek te voorkomen. Verder laten we de regenafvoerbuizen en ook de torenhaan vervangen,” besluit Steensels. De politie kwam ter plaatse voor onderzoek. In de loop van de voormiddag heeft de bestuurder, die het ongeval veroorzaakte, zich spontaan bij Friedo Steensels gemeld. (RDr)