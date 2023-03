Nederlandse cocaïnedealer (23) opgepakt bij controle in Bilzen

Een 23-jarige Nederlanders is maandagavond met 11 pakjes cocaïne opgepakt bij een controle in Bilzen. De bestuurder werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die legde strikte voorwaarden op.

De bestuurder reageerde maandagavond nogal zenuwachtig toen hij een interventieploeg van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst zag. De agenten haalden de Nederlandse auto voor een controle naar de kant op de Rode Kruislaan in Bilzen. Op de vraag wat hij in Bilzen deed, volgde een uitleg die niet overeenstemde met zijn reisweg. Dit was een teken voor de politie om alles nog grondiger te inspecteren. De 23-jarige bestuurder werd gefouilleerd. Hij had cocaïne bij: 9,9 gram verdeeld over 11 verpakkingen. Dit op het dealen van drugs. De jongen had ook twee gsm-toestellen bij. Die werden samen met de cocaïne in beslag genomen.

Na verhoor is de verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze stelde hem onder strikte voorwaarden in vrijheid. De Nederlander zal later voor de rechtbank moeten verschijnen.