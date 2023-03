Evi Hanssen over haar ongeneeslijk zieke mama: “Heb haar mijn laatste afscheidsbrief gegeven”

In De tafel van vier is Evi Hanssen dinsdagavond komen vertellen over haar ongeneeslijk zieke moeder. Arlette heeft uitgezaaide borstkanker en is sinds januari erg achteruitgegaan. “Ik heb toen mijn skivakantie en werktrip afgezegd omdat ik zeker bij haar wilde zijn voor moest het misschien gebeuren...”, aldus de presentatrice. “Maar ze is er nog en daar ben ik heel dankbaar voor, want ik heb nog mijn laatste afscheidsbrief kunnen afgeven. We hebben nog heel bewuste gesprekken met elkaar gehad. Maar ze is rustig naar de hemel aan het gaan.”