Bad hair day? Miu Miu maakt de net-uit-bedlook helemaal hip

Hoewel sommigen onder ons weleens het tegendeel durven te beweren,spenderen we ’s ochtends met z’n allen veel tijd voor de spiegel. Tanden poetsen, make-upje doen en haren in de plooi leggen: het is een tijdrovende bedoening. Maar wat nu als je één van die stappen zonder blikken of blozen kon overslaan en er net daardoor ook nog eens extra fashionable kon uitzien? Wel, Miu Miu brengt ons één stap dichter bij die realiteit.

Paris Fashion Week is volop aan de gang en ook Miu Miu tekende daar zoals gebruikelijk present. Hoewel de kleding van het merk op zich ook de moeite waard is om te bespreken – met veel beige en grijs, ultrakorte shortjes en opgetrokken broekkousbanden – gingen vooral de kapsels van de modellen met de nodige aandacht lopen.

Voor één keer was dat niet omdat die er majestueus en onrealistisch uitzagen, maar net omdat ze zo hard doen denken aan ons eigen kapsel, wanneer we ’s ochtends uit bed rollen. Losgerukte plukken, slordige dotjes en klitten, haarstylist Guido Palau gaf een nieuwe invulling aan de bad hair day. Als het van hem afhangt, winnen we voortaan dus een hoop tijd in de ochtend en daar kunnen wij eerlijk gezegd alleen maar blij van worden. Vijf minuten langer snoozen is altijd mooi meegenomen.