Op citytrip vlakbij huis? Dit zijn tien prachtige logeeradresjes in het centrum van de stad

Je hoeft niet altijd ver te reizen of op het vliegtuig te springen om te genieten van een zalige citytrip. Ook dichtbij huis vind je de leukste adresjes, midden in de bruisende stad, voor een weekendje weg.

1. Burgemeesterhuys in Beringen

Boetiekhotel Burgermeesterhuys is de ideale uitvalsbasis om buiten het stadscentrum van Beringen ook de mijnstreek te verkennen. In het hotel zelf geniet je dan weer van een oase aan rust, comfortabele kamers en een ontbijt met vers geperst fruitsap, streekproducten en huisgebakken brood. Buiten De Burgemeestersuite, kan je ook overnachten in vier andere kamers, genoemd naar de postcodes van verschillende Beringse deelgemeentes.

Ligging: 15 minuten wandelen tot aan het treinstation. 450 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 90 euro per nacht. Burgemeester Geyskensstraat 4 in Beringen. Info en reservaties: www.burgemeesterhuys.be

2. Hotel Beila in Bilzen

Trek jij er wel eens op uit en combineer je dat graag met een bezoek aan een kunstgalerie? Dan boek je best een kamer bij Hotel Beila in Bilzen. Niet enkel het moderne, trendy en hippe design van het hotel, waarbij open ruimtes en grote ramen de eyecatchers zijn, maar ook de eigen kunstgalerie zorgen ervoor dat je hier vindt wat je zoekt. De wisselende exposities van Limburgse kunstenaars geven jouw verblijf een extra touch.

Ligging: 7 minuten wandelen tot aan het treinstation. 50 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 109 euro per nacht. Onze-Lieve-Vrouwstraat 21 in Bilzen. Info en reservaties: www.hotelbeila.be

3. Carbon Hotel in Genk

Logeren in het centrum van Genk doe je bij Carbon Hotel in alle luxe. De kamers zijn modern ingericht en beschikken over een ruime inloopdouche of een deugddoend bad. De Carbon Sense City Spa biedt jou de mogelijkheid om helemaal tot rust te komen en dat midden in de stad. Zo breng je een bezoekje aan de sauna, hamam of belevingsdouches. Ook op culinair vlak heb je hier een uitstekend adresje in handen.

Ligging: 2 minuten wandelen tot aan het treinstation. 300 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 99 euro per nacht. Europalaan 38 in Genk. Info en reservaties: www.carbonhotel.be

4. BareFoodGiulia in Hasselt

BareFoodGiulia is gevestigd in een upcycled herenhuis met een interieur dat door de eigenaars omschreven wordt als high end en stylish met een gedurfde en aparte touch. Wall graphics, een reusachtig neushoornhoofd in de eetkamer en een Vespa aan de gevel geven al snel prijs dat je hier ogen te kort hebt. Wanneer je door de voordeur van deze B&B met zeven kamers loopt, kom je een nieuwe wereld binnen. Hier ontmoeten oud en nieuw, kunst en kitsch elkaar en dat allemaal in het centrum van de Limburgse hoofdstad.

Ligging: 8 minuten wandelen tot aan het treinstation. 300 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 119 euro per nacht. Leopoldplein 26 in Hasselt. Info en reservaties: www.barefoodgiulia.be

5. Anthos B&B in Maaseik

Anthos B&B in Maaseik is het verlengde van een hippe bloemenzaak waar je ook kan genieten van een smaakvolle brunch en lunch met quiche, American pancakes en flatbread met geitenkaas. De gasten kunnen dan weer tot rust komen op een fijn terras en krijgen gratis doucheproducten aangeboden in de gezellige badkamer. Wil je je graag vlot verplaatsen in de stad? Dan is er de mogelijkheid om fietsen te huren.

Ligging: het dichtstbijzijnde treinstation ligt in Genk. Van daaruit kan je de bus nemen, lijn 11 of lijn 45. 350 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 120 euro per nacht. Bosstraat 84 Maaseik. Info en reservaties: www.bloemenanthos.be

6. B&B Leopold in Sint-Truiden

Deze gloednieuwe B&B opende in december de deuren en gaat schuil achter de authentieke gevel van een mooi herenhuis. De woning was volgens de eigenaar ooit de thuis van astronaut Frank De Winne. Ondertussen werd het huis opgedeeld in twee gezellige gastenappartementen. Met het stadspark, het station en de Grote Markt op wandelafstand, heeft het alles wat je nodig hebt om Sint-Truiden van dichtbij te ontdekken.

Ligging: 3 minuten wandelen tot aan het treinstation. 600 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 110 euro per nacht. Leopold II straat 68 in Sint-Truiden. Info en reservaties: www.bbleopold.be

7. Vinotel X in Tongeren

Een familiaal hotel in combinatie met een uitstekende wijnbar, midden in het historisch centrum van Tongeren: dat is wat Vinotel X te bieden heeft. Het kader waarin je vertoeft is tot in de puntjes verzorgd en het interieur werd met smaak uitgekozen, van een visgraat parketvloer tot friskatoenen lakens op het bed. Hier overnacht je in stijl op een boogscheut van de Basiliek, het Gallo-Romeins Museum en de antiekmarkt.

Ligging: 3 minuten wandelen tot aan het treinstation. 600 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 120 euro per nacht. Stationslaan 10 in Tongeren. Info en reservaties: www.vinotelx.be

8. Hotel Mariënhage in Eindhoven

Bij Hotel Mariënhage komt de geschiedenis tot leven terwijl je je in het midden van de bruisende designerstad bevindt. Hier overnacht je in monumentaal erfgoed van de kloosterorde der Augustijnen. De kamers zijn even hemelrijk ingericht: met gouden kleuren, aureoolverlichting en de verboden vrucht als rode draad doorheen heel het hotel. Met de vier meter hoge plafonds is er letterlijk ruimte voor bezinning.

Ligging: 14 minuten wandelen tot aan het treinstation. 550 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 112 euro per nacht. Kanaalstraat 4 in Eindhoven. Info en reservaties: www.marienhage.com

9. Hotel Les Charmes in Maastricht

Hou je van de drukte van de stad, maar kan een romantische kamer je ook wel bekoren? Hotel Les Charmes, gelegen in het oude Jekerkwartier in het centrum van Maastricht, heeft het allemaal. Vooral aardetinten, parketvloer en houten balken zorgen voor een klassevolle uitstraling en een gezellige sfeer. Na een deugddoende nachtrust, start je de dag met verse broodjes, vruchtensap en een eitje.

Ligging: 17 minuten wandelen tot aan het treinstation. 400 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 99 euro per nacht. Lenculenstraat 18 in Maastricht. Info en reservaties: www.charmes.nl

10. Het Arresthuis in Roermond

Bijzonder én luxueus overnachten in het hartje van Roermond doe je bij Het Arresthuis. Dit hotel deed tot 2007 dienst als gevangenis voor drugssmokkelaars waardoor je hier dus letterlijk achter de tralies belandt. De standaardkamer bestaat uit drie voormalige cellen waarbij de tussenmuren uitgebroken zijn en de ruimtes ingericht werden als zithoek, slaapgedeelte en badkamer.

Ligging: 6 minuten wandelen tot aan het treinstation. 400 meter van het centrum.

Een overnachting boek je vanaf 159 euro per nacht. Pollartstraat 7 in Roermond. Info en reservaties: www.hetarresthuis.nl

