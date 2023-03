Scott Parker vliegt nog terug met Club Brugge van Lissabon, maar ontslag is wellicht later vandaag al officieel

Woensdagochtend, 10 uur. Opnieuw tijd voor Club Brugge om aan boord te stappen en huiswaarts te keren van Lissabon, waar het dinsdagavond met zware 5-1-cijfers werd uitgeteld door Benfica in de achtste finale van de Champions League. Vreemde situatie voor Scott Parker, wiens ontslag wellicht later op de dag nog officieel is, maar het is wat het is.