Familie neemt afscheid van Emilia Chini (75): “Alsof ons moeder voor die sneeuw heeft gezorgd”

“Het is precies alsof ons moeder voor die sneeuw heeft gezorgd”, zegt Marijke Mausen, dochter van Emilietta Chini, die vandaag begraven wordt. De Sint-Barbarakerk in Eisden Tuinwijk liep aardig vol om afscheid te nemen van de vrouw die twee weken geleden verdween. De dementerende vrouw ontsnapte even aan de aandacht van haar inwonende zoon toen ze de vuilniszakken ging buiten zetten. Ze werd een week later door een wandelaarster met hond gevonden op de Meisberg in de Mechelse hei.

(lees verder onder de foto)

© KH

“Elilietta werd een Bekende Vlaming tegen wil en dank. Laat haar vanaf nu niet langer die bekende demente vrouw uit Maasmechelen zijn, maar terug de mama, zus, tante”. Dat zei Pollie Gregoor, de schoonbroer van Emilietta, in een van de zeven verhalen over zijn schoonzus. ‘Niemand kon vermoeden dat de lange omweg door het bos, bergop, de kortste weg was naar he doel. Naar moeder.’ Dat staat er op het bidprentje.

(lees verder onder de foto)

© Karel Hemerijckx

Een stukje natuur, een pantoffel en een glaasje wijn werden als symbolen van haar leven rond de zerk geplaatst. Tombe la neige van Adamo werd gedraaid. “Emilietta was verliefd op Franse chansons. Ze ging ooit kijken naar Adamo in de Jachthoorn in Lanklaar. Treffender kon het haast niet meer met het sneeuwlandschap van vandaag”, aldus kunstenaar Pollie Gregoor. De kist werd op de schouders naar buiten gedragen voor Emilietta’s laatste reis naar de begraafplaats in Eisden Tuinwijk, in haar achtertuin.

De dienst werd opgeluisterd door het Requiemkoor onder leiding van Frans Medaer. “Ons koor bestaat uit mensen van de verschillende Maasmechelse parochiekoren.”

© KH

© KH

© KH

© KH