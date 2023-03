LA Lakers halen nummer 16 van clubicoon Pau Gasol uit roulatie

Er zal in de toekomst geen enkele speler van de LA Lakers meer het rugnummer 16 dragen. Dat maakte de NBA-club dinsdag tijdens de rust van de wedstrijd tegen Memphis bekend. Clubicoon Pau Gasol speelde tussen 2008 en 2014 voor de Lakers met het nummer 16.

Verder kwam hij in de NBA uit voor Memphis (2001-2008), Chicago (2014-2016), San Antonio (2016-2019) en Milwaukee (2019).

Gasol stopte na de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Hij werd in 2001 als derde gekozen tijdens de draft en werd een jaar later Rookie van het Jaar. Aan de zijde van de betreurde Kobe Bryant won hij met de Lakers de titels van 2009 en 2010.

De Catalaan won met Spanje het WK van 2006 en de EK’s van 2009, 2011 en 2015. Hij behaalde met de nationale ploeg ook drie olympische medailles (zilver in 2008 en 2012 en brons in 2016).