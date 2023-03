Wim Mennes stopt na dit seizoen als T1 van Wezel Sport: “Derde afdeling is niet zijn eindstation”

Wim Mennes weet nog niet wat zijn volgende club wordt. “Ik ben niet iemand die clubs gaat aanschrijven. We zien wel wat er op me afkomt.” — © Mpics

Het hing al enkele weken in de lucht, maar nu is het ook definitief bevestigd. Het verblijf van Wim Mennes bij Wezel Sport blijft beperkt tot één seizoen. Opvallend, want Wezel Sport doet het uitstekend dit seizoen, met een eerste plek in derde afdeling B. Björn Beyens (ex-speler en huidig T1 van de B-ploeg) neemt het roer over.

Wezel Sport is aan een boerenjaar bezig: de Mollenaars hebben een eerste periodetitel op zak en voorlopig voert het team van Wim Mennes het klassement aan in 3de afdeling B. “Er zijn nog vijf ploegen in de running om kampioen te spelen”, weet de ex-prof van onder andere Lommel, Westerlo en STVV. “Maar echt chapeau voor wat mijn jongens dit seizoen laten zien. Kampioen spelen zou voor hen het summum betekenen.”

Maar vanaf volgend seizoen lees je niet meer ‘het team van Wim Mennes’ in Het Belang van Limburg als het over Wezel Sport gaat. De club en de trainer gaan na een seizoen uiteen. “We hebben een andere visie op sportief vlak. Dan moet je de beslissing kunnen nemen om ermee te stoppen. Zonder wrange gevoelens, want ik vind Wezel echt een heel mooie ploeg.”

Samenloop van omstandigheden

Ook de manager is duidelijk. “Ik kan niet anders dan positief zijn over onze samenwerking met Wim Mennes”, stelt Geert Vanhoof. “En ik heb ook het gevoel dat derde afdeling niet het eindstation is voor Wim. Waarom we nu met hem uiteengaan? Een samenloop van omstandigheden: als Wezel Sport moeten we het DNA van onze club wat bewaken. En laat met Björn Beyens iemand aanwezig zijn die kind aan huis is én klaar is om T1 te worden bij onze eerste ploeg.”

De sportieve resultaten zijn Vanhoof uiteraard ook niet ontgaan. “En daarin mogen we de inbreng van de coach niet onderschatten. We gaan nog zeven matchen lekker knallen.”

En wat de toekomst brengt voor Mennes? “Nog geen idee”, oppert de voormalige middenvelder. “Ik ben niet iemand die clubs gaat aanschrijven. We zien wel wat er op me afkomt. Eerst wil ik nog in schoonheid afscheid nemen van Wezel.” (dsvn, make)