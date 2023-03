Vier van de vijf ‘getroffen’ Delhaizes in Limburg sluit woensdag: “Geen vertrouwen in de directie”

In de nasleep van het nieuws dat 128 supermarkten van Delhaize ‘verzelfstandigd’ zouden worden, legden werknemers in de vijf getroffen Limburgse filialen dinsdag het werk neer. Ook woensdag is dat het geval. De Hasseltse Delhaize-vestiging op de Luikersteenweg is het enige ‘getroffen’ filiaal dat op woensdag wel gewoon open is.