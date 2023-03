Er zijn weinig kledingstukken uit 1873 die vandaag nog relevant zijn – of het moet in de verkleedkoffer zijn, naast de buishoed of de hoepelrok. Dat een blauwe broek als de Levi’s 501 anderhalve eeuw modegrillen heeft doorstaan, laten we dan ook niet graag blauwblauw. Waar komt de populaire denim vandaan? En hoe is ze geëvolueerd doorheen de jaren?