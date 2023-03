Colombiaans-Amerikaanse Kali Uchis op zoek naar goddelijke liefde op nieuw r&b-album

Karly-Marina Loaiza (28), aka Kali Uchis, is een Colombiaans-Amerikaanse zangeres die enkele jaren geleden boeiende dingen deed met elektronica en hiphop en zich sindsdien meer op r&b richtte. Dat legde haar geen windeieren, maar artistiek maakt het haar minder scherp. Dit lange album bevat vooral ballads en trage soulgrooves, zo dromerig geboetseerd (door meerdere producers) dat ze één tapijt vormen.

Uchis bezingt de liefde vooral als verlangen en vervulling, al kleurt de hemel soms donker wanneer ze jaloezie, wraakgevoelens en gemis aanraakt. Soms zijn haar gevoelens complex: ‘If your affection for me’s truly only skin-deep/ I don’t wanna end up just another broken family’, zo legt ze zijn babywens stil. Het is allemaal heel subtiel en warm ­gedaan, maar je mist toch wat variatie en uitdagende momenten, zoals het strakke minimalisme van Blue. Can we be happy now, besluit Uchis op de enige up­tempo song op een album dat de ‘goddelijke vrouwelijkheid van de maan en van Venus’ wil eren. (vpb)

‘Red Moon in Venus’, Kali Uchis, nu te beluisteren