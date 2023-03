Ook laatste vier verdachten van spectaculaire diamantroof op luchthaven Zaventem vrijgesproken

Tien jaar na de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem, waarbij een achtkoppig commando aan de haal ging met een buit ter waarde van bijna 38 miljoen euro, zijn de laatste vier verdachten in beroep vrijgesproken. Eerder werden al achttien andere beklaagden in eerste aanleg volledig vrijgesproken.

Op 18 februari 2013 dokten acht zwaarbewapende gangsters, uitgerust met politie-uniformen, op aan een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss op de tarmac van de luchthaven van Zaventem. Ze gingen aan de haal met 121 colli’s met diamanten zaten, goed voor een buit van bijna 38 miljoen euro.

Het Brusselse parket en nadien het parket van Halle-Vilvoorde voerden een grootschalig onderzoek en identificeerden uiteindelijk negentien verdachten. Maar op het proces voor de correctionele rechtbank werden achttien verdachten vrijgesproken. De rechter was bijzonder vernietigend voor het openbaar ministerie dat geen harde bewijzen kon voorleggen die de betrokkenheid van de verdachten kon aantonen. Enkel de Fransman Marc Bertoldi, die beschouwd werd als hoofdverdachte en het brein achter de roof, werd nadien veroordeeld tot vijf jaar cel als mededader omdat hij een deel van de diamanten had verkocht. Maar volgens de rechtbank was het niet bewezen dat hij deel had uitgemaakt van het achtkoppig commando dat de diamanten had gestolen.

Na de blamage liet het openbaar ministerie bijkomende onderzoeksdaden uitvoeren, maar dat leverde niets op. Het parket-generaal besliste daarop nog slechts vier van de achttien verdachten te vervolgen voor het hof van beroep. Ook zij werden nu vrijgesproken.

Dadelijk meer...