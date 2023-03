Met de kostuumtips van onze styliste kies je het pak dat past bij jouw stijl en figuur

Waar moet ik op letten als ik een pak koop?

“Tegenwoordig heeft zowat elk merk een pak in zijn collectie. Je moet dus geen massa geld meer uitgeven om een kostuum op maat te laten maken. Omdat een kostuum toch een duurzame aankoop is, zou ik goed letten op de kwaliteit van het pak. Koop er één met een mooie afwerking, met een leuke binnenvoering, toffe knopen en niet eentje dat er heel goedkoop uitziet. Online vind je voldoende inspiratie.”

LEES OOK:

Hoe kies ik de juiste snit?

Hakim Chatar en Jolien Roets — © Noortje Palmers

“Je hebt pakken in alle maten en modellen. Je hebt het zogeheten double breasted suit, met een blazer met twee rijen knopen. En dan is er het meer klassieke single breasted -jasje, met één knoop. Je hebt kostuums met wijde broeken, een rechte broek of eerder aansluitend. Welke snit je kiest, is afhankelijk van waarin je jezelf comfortabel voelt. Anderzijds zal de ene snit je meer flatteren dan de andere. Zo heeft bijvoorbeeld Sam Gooris nogal een recht figuur en kreeg hij een klassieker pak aan met een jasje dat meer taille creëert. Hakim is dan weer groter met bredere schouders. Voor hem kozen we een double breasted -jasje. Met een klassieke jas zou hij er al snel gigantisch uitzien. Bij vrouwen is het goed om naar de verhouding schouders, boezem, taille en heupen te kijken. Heb je bredere heupen, kies dan voor een jasje met epauletten om een goede verhouding te creëren. Zorg ook dat de jas net boven of net onder het breedste punt van je heupen ligt. Heb je bredere schouders? Kies dan voor een getailleerd jasje en een losse broek om evenwicht te creëren. Ben je kleiner, dan ga je voor een kortere jas. Alles draait om het juiste evenwicht te vinden. Kies ook de juiste lengte van broek: of een lange broek, of een 7/8ste broek. Zorg dat het niet lijkt of je water in de kelder hebt.”

Is het een goed idee om als vrouw bij de mannenpakken te zoeken?

“Er zijn vrouwen die met een mannenpak staan. Vooral als je heel slank en groot bent. Maar over

Sasha Rosen en Davy Gilles — © Noortje Palmers

het algemeen shop je toch beter een vrouwenkostuum. We hebben een heel andere lichaamsbouw dan mannen, dus de snit van een kostuum is ook volledig anders”

Hoe style ik een pak?

“Dit hangt af van de gelegenheid en van wat je wil benadrukken. Naar het werk zou ik een mooie witte blouse onder het jasje dragen. Wil je opvallen bij je collega’s? Draag dan een das in een leuk printje. Een kanten blouse kan ook heel leuk zijn. In de winter staat een coltrui mooi, of een debardeur. In de zomer vervang je die door een tanktop of een wit shirtje. Als je er een sneaker onder draagt, wordt het al snel heel casual. Je kan ook kiezen voor een naald- of blokhak. Bij een pencilbroek zou ik wel wegblijven van laarsjes, dat komt nogal zwaar over. Ik vind het voor mannen zelfs leuk om hun kostuum met tanktop en Birkenstocks te combineren. Je kan kostuums perfect mixen en matchen in verschillende kleuren of prints, zoals we ook bij Sasha deden. Kies je voor een klassieker pak: draag het met een leuke sjaaltje of een opvallende pin.”