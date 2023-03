SOS HAAR. Altijd een tiptop coupe? Zo vaak moet je naar de kapper om je kapsel op te frissen

Weet je nog dat we in de coronaperiode maandenlang niet naar de kapper konden, waardoor er helemaal geen snit of fut meer in ons haar zat? Gelukkig is dat verleden tijd, maar hoe vaak moet je eigenlijk een snit of kleur laten bijwerken om je kapsel on point te houden? BV-kapper Jochen Vanhoudt legt het uit.